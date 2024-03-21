Москвичам рассказали о возможностях суперсервиса "Переезд в Москве"

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Пользователи суперсервиса "Переезд в Москве" могут подготовиться к переезду и адаптироваться на новом месте жительства. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на пресс-службу департамента информационных технологий.

"Переезд всегда сопровождается волнением перед новым жизненным этапом: нужно упаковать вещи и необходимую мебель в коробки, завершить дела на прежнем месте, решить множество бытовых вопросов в новой квартире", – напомнили в пресс-службе.

Порталом активно пользуются жители Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Твери и других городов, однако 80% посетителей – из Московского региона. Всего с момента запуска суперсервиса в конце 2022 года, добавили в департаменте, им воспользовались уже 95 тысяч раз.

В разделе "Первый месяц после переезда" москвичи могут узнать, как передавать показания счетчиков и оплачивать коммунальные услуги. Благодаря рекомендациям и чек-листам суперсервиса горожане могут не только получить информацию об оформлении необходимых документов, но и сразу записать детей в школу или детсад, прикрепиться к больнице.

Второй раздел суперсервиса – "Адаптация на новом месте". Он поможет жителям справиться со стрессом после переезда и поддержать своих родных в процессе адаптации к новым условиям. Также здесь есть рекомендации для тех, кто переехал с домашним животным либо готовится его завести. Кроме того, горожане могут узнать подробнее о городском транспорте и возможностях планирования досуга.

Как подчеркнули в пресс-службе, все инструкции адаптированы под разные условия при переезде. Всего специалисты предусмотрели более 170 разных сценариев, а создать собственную подборку рекомендаций можно всего за несколько кликов, добавили в департаменте.

Если горожанам требуется помощь при перевозке старой или сломанной бытовой техники и мебели, то им может пригодиться проект "Вывоз ненужных вещей". Любой пользователь портала mos.ru сможет избавиться от различной крупногабаритной бытовой техники и мебели, а также ненужных ванн, дверных проемов и пианино.

Ранее стало известно, что из примерно 4 700 семей – участников реновации в СВАО почти 3 400 воспользовались бесплатной помощью грузчиков. Бесплатная услуга доступна с 2020 года и действует для тех, кто переезжает из устаревшего жилья. Воспользоваться ею можно через сервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации".

Более 60% новоселов СЗАО столицы воспользовались бесплатной помощью при переезде