Многоквартирный дом по программе реновации построят в Северном Тушине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В районе Северное Тушино возведут многоквартирный дом с подземной парковой по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Новостройка будет состоять из двух корпусов, объединенных подземным паркингом, общей площадью почти 53 тысячи квадратных метров. Для переселения горожанам будет доступно 460 квартир, а первые этажи займут входные группы с вестибюлями, колясочными и помещениями консьержа", – рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

В доме будут расположены 46 однокомнатных, 345 двухкомнатных и 69 трехкомнатных квартир. Шесть квартир из их числа будут адаптированы для проживания маломобильных граждан.

Дом будет сдан с готовой улучшенной отделкой в полном соответствии со стандартами программы реновации. В здании и на прилегающей к нему территории будет создана безбарьерная среда с входами на уровне земли, визуальными, звуковыми и тактильными средствами информации и оповещения, а также пожаробезопасными зонами для маломобильных групп населения.

Фасады здания будут облицованы навесными трехслойными панелями, на внешних стенах расположатся корзины для кондиционеров, в корпусах будут установлены лифты грузоподъемностью 400 и 1 000 килограммов. Входные группы дома будут оформлены витражным остеклением.

Для занятий спортом и игр во дворе дома будут размещены площадки и места для отдыха. На прилегающих территориях разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники, обустроят проезды, тротуары и пешеходные дорожки.

Строительство нового дома будет находиться под надзором инспекторов комитета Мосгосстройнадзора на протяжении всех этапов. Застройщик уже направил ведомству извещение о начале работ, а инспекторы составили индивидуальный график проверок объекта.

Лабораторно-инструментальные исследования стройматериалов и конструкций на соответствие проектной документации будут проводить специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве.

Ранее заммэра Андрей Бочкарев рассказал, что в 2024 году в новостройки по программе реновации переедут более 50 тысяч жителей домов. Всего в этом году планируется ввести 1,5 миллиона квадратных метров жилья.

До этого руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов подчеркивал, что на территории Нагатинского Затона строят и проектируют уже 5 домов в рамках переселения по программе реновации. В частности, один из них уже возводится.

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