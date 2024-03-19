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19 марта, 09:32

Город

Более 50 тысяч москвичей начнут переезжать в дома по реновации в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 50 тысяч жителей домов старого жилого фонда в Москве начнут переезжать в новостройки по программе реновации в этом году. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

"Программа уже вышла на рельсы масштабной реализации, сформирован задел для ее ускорения и досрочного завершения. В планах только на этот год – ввод более 1,5 миллиона квадратных метров нового жилья", – уточнил он.

По его словам, город уже определил более 600 площадок, где планируется возвести свыше 10 миллионов квадратных метров жилья. При этом около 170 тысяч москвичей начнут переселяться в новые дома в ближайшие три года.

Ранее глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что свыше 3,5 тысячи жителей столицы получили новые квартиры по программе реновации в феврале.

Новостройки возводятся во всех административных округах столицы. Начальник департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что наибольшее количество жилья по реновации строится в Восточном, Юго-Восточном и Северном административных округах – 44, 42 и 30 домов соответственно.

В Москве 12 новостроек передадут под заселение по программе реновации в марте

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Сюжет: "Мой район"
городреновация
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