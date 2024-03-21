Собянин: в ЗелАО ввели в эксплуатацию уже шесть домов по программе реновации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Почти 700 жителей Старого Крюкова в Зеленограде получили квартиры по программе реновации, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Всего в ЗелАО в программу вошли 34 дома, из которых в новое современное жилье переедут порядка 7,1 тысячи человек", – добавил мэр города.

По словам градоначальника, всего в Зеленограде возвели уже 6 новых домов общей площадью более 58 тысяч квадратных метров. Еще два здания находятся в процессе строительства.



Также Собянин напомнил, что в районе Крюково продолжает строиться детская поликлиника на 320 пациентов. Кроме того, строители на 70% завершили постройку спортивного комплекса "Горизонт" с двумя бассейнами, а еще один спортивный объект находится на стадии проектирования, добавил градоначальник.

Ранее стало известно, что только в районе Крюково снесли уже 8 старых жилых домов по программе реновации. Очередными демонтированными сооружениями, уточнял глава Депстроя Рафик Загрутдинов, стали три дома на Заводской улице.



До этого заммэра Владимир Ефимов рассказал, что одна из компаний получила в аренду земельный участок в Зеленограде. В рамках масштабного инвестиционного проекта инвестор планирует возвести здесь производство внедорожных домов на колесах.

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