Выставку "Россия" на ВДНХ посетили 9 миллионов человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уже 9 миллионов человек посетили выставку-форум "Россия" на ВДНХ. Юбилейным гостем стал девятилетний Андрей Баторов, сообщается на сайте выставки.

Юный гражданин приехал на форум вместе с родителями Александрой, Станиславом и младшей сестрой Софией. Для девятимиллионного посетителя и его семьи провели экскурсию по экспозиции в павильоне № 59, который посвящен прошлому, настоящему и будущему городов российского государства.

Андрею вручили подарки от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Он также получил сертификат на семейное путешествие на Байкал.

Поездка на озеро включает в себя экскурсию в хаски-парк, прогулку по экотропе и национальному парку в сопровождении опытных гидов. Кроме того, Андрей с семьей смогут проживать в одном из лучших отелей региона и посетить рестораны, где их угостят национальной кухней.

"Пусть эта поездка станет для тебя, твоих родителей и сестренки незабываемым приключением, которое навсегда останется в ваших сердцах. Мы за вас очень рады!" – сказала гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.

Семью поздравил в том числе главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин. По его словам, семья находится в центре президентской повестки развития, именно поэтому компания решила подарить родным девятимиллионного гостя выставки путешествие на Байкал.

Все юбилейные гости получают подарки от дирекции и партнеров, указали организаторы.

В декабре прошлого года трехмиллионный посетитель форума-выставки "Россия" Алексей Козырев из Барнаула получил открытку от Владимира Путина, а также путевку на космодром Восточный. Мужчина приехал на форум из Алтайского края вместе со своей женой Еленой.

В свою очередь, двухмиллионный гость Марат Сабитов из Казани получил сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС, а миллионному гостю, Светлане Сулеймановой, вручили билеты на балет "Щелкунчик" и поездку в Москву.

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