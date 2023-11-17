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17 ноября, 07:15

Общество

Миллионный посетитель выставки "Россия" получил билеты на "Щелкунчика" в Большом театре

Миллионный посетитель выставки "Россия" получил билеты на "Щелкунчика" в Большом театре

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На выставке-форуме "Россия" вручили приз миллионному посетителю

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На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ вручили приз миллионному посетителю. Им оказалась жительница Пензы Светлана Сулейманова, которая получила сертификат на три билета в Большой театр. Вместе с семьей она сможет попасть на главный новогодний спектакль "Щелкунчик", и им даже оплатят дорогу в Москву.

Еще один подарок миллионному посетителю выставки подготовил Центральный банк России – индивидуальная экскурсия в историческом здании и в музее "Золотая кладовая". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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