Новый дом по программе реновации возведут в Басманном районе в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках программы реновации в Басманном районе столицы в следующем году возведут жилой дом на 103 квартиры. Об этом рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Постройку возведут по адресу Посланников переулок, земельный участок 18, в пешей доступности от станции метро "Бауманская". Рядом также буду находиться Лефортовский дворец, МГТУ имени Баумана и набережная реки Яузы.

"В настоящее время идет возведение наземной части здания, строители приступили к монтажу инженерных систем", – рассказал Загрутдинов.

Отмечается, что здание построят по монолитной технологии: его разделят на две секции переменной этажности, а на подземном уровне будет автомобильная парковка.

Визитной карточкой дома станет его фасад. Специалисты используют композитные алюминиевые прямоугольные панели белого и темно-серого цветов, что обеспечит современный стиль и строгость экстерьера здания. Входные группы оформят витражным остеклением.

Предполагается, что квартир в новостройке будет 103, из которых 40 – однокомнатные, 22 – двухкомнатные, 36 – трехкомнатные, 4 – четырехкомнатные и 1 – пятикомнатная. Также две квартиры будут оборудованы для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику.

Первые этажи сделают нежилыми. На них разместят вестибюль жилой части, лифтовый холл, технические помещения и помещения для хранения уборочного инвентаря, а также зону для размещения почтовых ящиков.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Специалисты высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Для детей обустроят площадку с безопасным резиновым покрытием и пространство воркаута, а для взрослых – зоны тихого отдыха.

Ранее глава Депстроя напомнил, что дом, строящийся по программе реновации возле станции Марк первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), также введут в эксплуатацию в 2025 году. В данный момент ведутся работы по разработке котлована и устройству фундаментной плиты.



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