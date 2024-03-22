Монолит здания детской поликлиники в Зеленограде полностью готов

Фото: пресс-служба Депстроя Москвы

Специалисты завершили возведение монолита новой детской поликлиники в районе Крюково. Медучреждение строится в рамках программы реновации и сможет принимать 320 пациентов в смену. Об этом сообщил глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

По словам Загрутдинова, в настоящее время идет устройство внутренних стен. Новая поликлиника будет просторной, поскольку разместится на территории площадью порядка 5 тысяч квадратных метров, уточнил Загрутдинов. Застройщиком выступает АНО "РСИ".

Глава департамента подчеркнул, что у местных жителей в шаговой доступности появится современное медучреждение. Детей будут принимать педиатры и врачи узких специальностей. Также в поликлинике дети смогут пройти необходимые исследования, сдать анализы и вакцинироваться. Внутри здания будут работать зоны реабилитации, функциональной и лучевой диагностики, кроме того, появится травматологическое отделение, в котором маленьким пациентам смогут сделать рентген и оказать помощь.

Поликлиника строится в соответствии с новым столичным стандартом. Фасады здания облицуют алюминиевыми панелями, так как этот материал отличается прочностью и износостойкостью. В самом медучреждении сделают понятную навигацию и зонирование помещений. Так, кабинеты более востребованных врачей сделают на нижних этажах, а менее популярных – на верхних. Кабинеты узких специалистов разместят на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики.

На первом этаже здания оборудуют кафе, а на этажах, на которых врачи будут вести прием, сделают зоны ожидания с игровыми пространствами. Для медиков обустроят комнаты отдыха и психологической разгрузки, а в кабинетах установят удобную мебель.

Поликлиника будет оснащена новым медоборудованием, чтобы местные жители смогли пройти обследования и получить лечение недалеко от дома.

Ранее сообщалось, что новая взрослая поликлиника на 750 посещений в смену появится в Головинском районе Москвы. Ее построят по адресу улица Онежская, владение 14Б. По словам главы столичного Депстроя, в здании будет четыре этажа.

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