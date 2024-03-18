Детско-взрослую поликлинику в поселении Филимонковском достроят в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Четырехэтажную детско-взрослую поликлинику в поселении Филимонковском достроят в этом году за счет средств городского бюджета, медучреждение рассчитано на 320 посещений в смену. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Строительная готовность здания составляет более 90%, площадь поликлиники оценивается в 6,8 тысячи квадратных метров.

Больницу оснастят постом охраны, системой видеонаблюдения и пожарной сигнализацией, а также необходимыми условиями для маломобильных пациентов. На территории осуществят благоустройство, там разобьют газоны и высадят деревья с кустарниками.

В медучреждении создадут более 130 рабочих мест. В поликлинике будут осуществлять деятельность врачи по всем основным медицинским направлениям. В частности, заработают кабинеты профилактики и реабилитации, функциональной диагностики, вакцинации, а также лаборатории. Вместе с тем здесь организуют отделение лучевой диагностики.

Как уточнил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, выстраивание плотной сети поликлиник, амбулаторий и станций скорой помощи поможет в значительной степени улучшить качество обслуживания жителей новых округов. С его слов, поликлиники возводятся в соответствии с требованиями безопасности, экологичности и безбарьерной среды.

"Они укомплектованы новейшим оборудованием и мебелью с учетом передовых технологий, в них предусмотрены посты охраны и современные системы видеонаблюдения. Строительство ведется за счет средств как города, так и инвесторов", – заявил Жидкин.

Глава департамента добавил, что появление новых больниц позволит создать в сфере здравоохранения в ТиНАО тысячи новых рабочих мест.

Ранее Сергей Собянин заявил, что готовится к открытию корпус лучевой терапии в составе Московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) "Коммунарка". Мэр добавил, что учреждение будет включать самое современное оборудование.

"Интервью": Игорь Хатьков – о столичной онкологической помощи