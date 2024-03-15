Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая взрослая поликлиника на 750 посещений в смену появится в Головинском районе Москвы по адресу улица Онежская, владение 14Б. Медучреждение построят в рамках программы реновации, сообщил глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

По словам Загрутдинова, застройщиком выступает АНО "РСИ". Здание возведут в соответствии с новым московским стандартом поликлиник. Фасады облицуют алюминиевыми панелями, отличающимися высокой прочностью и износостойкостью. Также этот материал защищает от влаги и препятствует распространению огня.

В новой поликлинике будет четыре этажа. Внутри сделают комфортные и просторные зоны ожидания и понятную систему навигации. Кроме того, кабинеты наиболее востребованных врачей разместят на нижних этажах, а менее посещаемые и административные – на верхних. Кабинеты узких специалистов оборудуют на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики. Для медработников также создадут комнаты отдыха и психологической разгрузки, а в их кабинетах установят эргономичную мебель.

Медучреждение оснастят современным оборудованием, чтобы местные жители смогли пройти обследования и получить лечение недалеко от дома.

Ранее заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что в столице открылись первые детские эндоскопические центры для выявления заболеваний ЖКТ. Пилотный проект реализуется в Морозовской больнице и детской городской клинической больнице имени З. А. Башляевой. Она отметила, что в центрах созданы комфортные и современные условия, в которых специалисты могут провести исследование даже во сне, чтобы снизить уровень стресса у юных пациентов.

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