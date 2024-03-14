Первые детские эндоскопические центры заработали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первые детские эндоскопические центры для выявления заболеваний ЖКТ заработали в столице. Пилотный проект реализуется в двух многопрофильных стационарах – Морозовской детской городской клинической больнице и детской городской клинической больнице имени З. А. Башляевой. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

По ее словам, город системно развивает здравоохранение, большое внимание уделяется и детскому здоровью. В столице ремонтируются поликлиники, строятся новые больницы, расширяется перечень лекарств, которые могут получить дети, а также внедряются современные технологии, указала она.

Заммэра отметила, что новые детские эндоскопические центры занимаются амбулаторной гастроскопией, и этому проекту нет аналогов в стране. Ракова напомнила, что раньше для проведения такого исследования детей госпитализировали на несколько дней, сейчас же процедуру можно пройти за несколько часов. Это, продолжила она, позволяет увеличить пропускную способность и доступность такого вида исследования.

Ракова добавила, что в центрах созданы комфортные и современные условия, где возможно проведение исследования даже во сне, что снижает уровень стресса у юных пациентов.

Уточняется, что попасть в центр можно по показаниям и направлению гастроэнтеролога детской городской поликлиники. Во время приема врач формирует электронное направление на эндоскопическое исследование как под седацией, так и без нее. Записать ребенка на процедуру может медработник или родитель. Также электронное направление автоматически передается в эндоскопический центр.

Результаты исследования с заключением гастроэнтеролога будут доступны родителям и лечащему врачу в электронной медкарте ребенка на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Основную тактику медикаментозной терапии и наблюдения определяет врач детской городской поликлиники, который выдал направление на исследование.

После завершения исследования юных пациентов переводят в палаты пробуждения. Продолжительность пребывания в центре, в том числе нахождение в палате пробуждения, не превышает двух часов. Также ребенка могут перевести в круглосуточный стационар в случае выявления тяжелых форм воспалительных заболеваний кишечника, поскольку нужно незамедлительно провести дополнительное обследование для предупреждения прогрессирования болезни.

В центрах установлено современное высокоточное оборудование экспертного класса, позволяющее выявить заболевания на ранней стадии, а также при необходимости взять материал для биопсии и провести малые внутрипросветные операции.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в городе продолжается обновление Морозовской больницы. Ее исторический амбулаторный корпус будет отреставрирован, сейчас там размещены лабораторная служба и административные помещения, подчеркнул мэр. Он напомнил, что в 2017 году достроили новый корпус медучреждения, куда позже перевели большую часть лечебных и диагностических отделений.

"Актуальный репортаж": модернизация Морозовской больницы в Москве