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14 февраля, 22:15

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Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о развитии московского здравоохранения

Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о развитии московского здравоохранения

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Собянин доложил Путину об инновациях в московском здравоохранении

Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о развитии московского здравоохранения

Московские специалисты за ближайшие два года обучат нейросети находить на медицинских изображениях признаки около 80 заболеваний. Сейчас искусственный интеллект выявляет 37 болезней. Об этом Сергей Собянин рассказал Владимиру Путину во время посещения уникального Центра диагностики и телемедицины.

Врачам в поликлиниках доступна система поддержки принятия решений. С ее помощью уже поставили почти 14 миллионов предварительных диагнозов. А с прошлого года нейросеть научилась анализировать данные о состоянии здоровья пациента за последние два года и делать окончательные выводы о заболевании. Но итоговое решение о назначении лечении остается за медиком.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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