Второй этап программы реконструкции поликлиник стартовал в Москве

В Москве приступили ко второму этапу масштабной программы реконструкции поликлиник. Работы ведут в ускоренном темпе, но без ущерба качеству. В 2024 году планируют запустить 100 медучреждений.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, работы ведутся круглосуточно. Строителям предстоит проложить дополнительные линии электропередачи, теплосетей, водопровода и канализации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.