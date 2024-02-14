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14 февраля, 18:00

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Второй этап программы реконструкции поликлиник стартовал в Москве

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В Москве приступили ко второму этапу масштабной программы реконструкции поликлиник. Работы ведут в ускоренном темпе, но без ущерба качеству. В 2024 году планируют запустить 100 медучреждений.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, работы ведутся круглосуточно. Строителям предстоит проложить дополнительные линии электропередачи, теплосетей, водопровода и канализации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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