Строительство новой детской поликлиники завершили в Бирюлеве Восточном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На улице Лебедянской в Бирюлеве Восточном завершили строительство новой детской поликлиники. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"Детская поликлиники на 320 посещений в смену с травмпунктом откроется в районе Бирюлево Восточное по адресу улица Лебедянская, владение 33, строительство медицинского учреждения завершено", – сообщил он.

Поликлинику возвели в соответствии с московским стандартом. Ее застройщиком выступила АНО "РСИ".

Новый объект столичного здравоохранения имеет яркий цветовой акцент на входной группе. Козырек и стены поликлиники окрашены в салатовый цвет. Он же был использован при установке окон.

В поликлинике есть 700 единиц медицинской техники. Первый этаж отвели под травмпункт и зону приема анализов, второй – под педиатрическое отделение, кабинеты здорового ребенка и зоны профилактики. Третий уровень предусмотрен для узкопрофильных специалистов, четвертый – для клинико-диагностической лаборатории и отделения реабилитации.

Вход в здание для детей с симптомами инфекционных заболеваний будет осуществляться через приемно-смотровой бокс. Он также оборудован для приема маломобильных пациентов.

Ранее стало известно, что в 2025 году в Москве откроют детскую поликлинику в Крюкове. Площадь нового объекта составит 5 тысяч квадратных метров. Поликлиника будет полностью соответствовать московскому стандарту.



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