Детскую поликлинику в районе Крюково планируют открыть в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Детская поликлиника по программе реновации на 320 посещений в смену появится в столичном районе Крюково в следующем году.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что на данный момент специалисты занимаются укладкой надземной части учреждения. При этом он уточнил, что площадь новой поликлиники составит пять тысяч квадратных метров.

Кроме того, Загрутдинов сообщил, что в новом медучреждении будут обустроены зоны реабилитации, функциональной и лучевой диагностики, травматологическое отделение, а также места для комфортного ожидания с игровыми пространствами и комнаты отдыха.

"Маленьких пациентов будут принимать педиатры и врачи узких специализаций. Там же дети смогут пройти необходимые исследования, сдать анализы и получить вакцины", – отметил он.

Также Загрутдинов уточнил, что детскую поликлинику построят по новым стандартам столицы. Так, в медучреждении сделают удобную навигацию и зонирование помещений для сокращения очередей: самые востребованные будут находиться внизу, а административные – сверху.

При этом, по его словам, стандартам будет соответствовать и цветовое оформление фасадов. Их облицуют алюминиевыми панелями, которые обладают высокой прочностью, защищают от влаги и препятствуют распространению огня.

"Объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или там, где поликлиники пришли в негодность и не подлежат реконструкции", – заключил Загрутдинов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столичных районах Бирюлево Восточное и Отрадное открылись две новые поликлиники. Градоначальник указал, что свыше 50 тысяч москвичей смогут заручиться высококлассной медпомощью рядом с домом. Только за этот год в столице открыли 13 новых поликлиник, отметил он.



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