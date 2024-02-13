"Мой район. Новости": новые флагманские центры экстренной помощи откроют в столице

В этом году в столице откроют новые флагманские центры экстренной помощи. Один – при больнице имени Буянова в Царицыне, другой – при больнице Пирогова в районе Якиманка. Еще 20 крупнейших многопрофильных клиник столицы перейдут на работу по новому стандарту.

Оценить его уже смогли пациенты больницы имени Вересаева. Там работает флагманский центр, где процессы идут строго по алгоритмам. Их 87 для разных ситуаций, с которыми врачи центра экстренной помощи могут столкнуться каждый день.

В среднем пациентам проводят по 15 разных обследований, чтобы установить диагноз и начать лечение. Хирургические вмешательства в этом центре проводят в гибридной операционной. Всего их девять, но в них пациенты находятся только пока идет операция.

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