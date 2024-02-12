Москвичей предупредили о ледяном дожде и тумане до утра 13 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гололед, ледяной дождь, налипание мокрого снега и туман сохранятся до утра 13 февраля. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Ведомство уточнило, что непогода ожидается в Москве с 21:00 понедельника, 12 февраля, до 06:00 вторника, 13 февраля.

В свою очередь, в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы указали, что неблагоприятные погодные условия сохранятся и в первой половине 13 февраля.

В комплексе отметили, что в 21:00 специалисты начнут проводить противогололедную обработку дорог и тротуаров. Работы будут повторять в соответствии с погодой.

Вместе с тем в МЧС РФ посоветовали водителям автомобилей снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать обгонов, перестроений и опережений, а также оставлять машины вдали от деревьев. Пешеходов, в свою очередь, призвали обходить рекламные и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

В Центре организации дорожного движения призвали москвичей использовать для поездок городской транспорт. Горожанам рассказали, что метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры работают штатно, а автобусы и такси передвигаются быстрее по выделенным полосам.

"Напоминаем, что вблизи пешеходных переходов нужно заранее снижать скорость. За обстановкой на дорогах круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД. В том числе экипажи на базе КамАЗ", – говорится в телеграм-канале столичного Дептранса.

Помимо этого, в Росавиации сообщили ТАСС, что, несмотря на непогоду, столичные аэропорты работают в штатном режиме.

Ранее в Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности до 21:00 12 февраля из-за гололедицы, ледяного дождя и налипания снега. Помимо этого, жителей столичного региона также предупредили о тумане до вечера 12 февраля.

При этом желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать до 21:00 13 февраля в Москве и до 21:00 14 февраля – в Подмосковье.

Кроме того, для обработки контактной сети на железной дороге на работу выйдут 24 локомотива с вибропантографами и 54 установки механической очистки гололеда. Московская железная дорога уточнила, что принимаются все меры для обеспечения стабильных перевозок на фоне ледяного дождя в столичном регионе.

Ледяной дождь начался в Москве 12 февраля