МЖД задействует 24 локомотива и 54 спецустановки для борьбы с наледью

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Для обработки контактной сети на железной дороге в ночь на 13 февраля на работу выйдут 24 локомотива с вибропантографами и 54 установки механической очистки гололеда. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги.

Магистраль уточнила, что принимаются все меры для обеспечения стабильных перевозок на фоне ледяного дождя в столичном регионе. В настоящее время движение поездов осуществляется в штатном режиме.

12 февраля в Москве начался ледяной дождь. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца текущего дня. В связи с этим пешеходов попросили соблюдать внимательность и аккуратность на улице, а водителям порекомендовали придерживаться скоростного режима и дистанции.

На фоне непогоды столичный Дептранс посоветовал автомобилистам для поездок по городу выбирать общественный транспорт.

Вместе с тем в Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности до 21:00 12 февраля из-за гололедицы, ледяного дождя и налипания снега. Помимо этого, жителей столичного региона также предупредили о тумане до вечера 12 февраля.

При этом желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать до 21:00 13 февраля в Москве и до 21:00 14 февраля – в Подмосковье.

В комплексе горхозяйства Москвы предупредили водителей и пешеходов о ледяном дожде