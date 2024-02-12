Столичных автомобилистов призвали использовать общественный транспорт из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобилистам Москвы посоветовали для поездок по городу выбирать общественный транспорт из-за непогоды. Соответствующая информация размещена в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В городе местами идет дождь – соблюдайте дистанцию и скоростной режим", – призвали специалисты ЦОДД.

В настоящее время особо интенсивное движение наблюдается на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Савеловской эстакады, МКАД в районе Липецкой улицы, Ярославском шоссе.

Вечером, уточнили в Дептрансе, локальные затруднения на дорогах возможны по направлению в область на Щелковском и Ленинградском шоссе, а также на внутренней стороне ТТК в районе Рижской эстакады.

"Будьте внимательны, избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим", – напомнили в пресс-службе ведомства.

До этого Дептранс уже рекомендовал жителям и гостям столицы пересесть на общественный транспорт. По данным ГУ МЧС РФ по Москве, в связи с прохождением атмосферного фронта, до 21:00 12 февраля в Москве ожидаются ледяной дождь, мокрый снег, туман и гололед.

В связи с этим автомобилистов также призвали снизить скорость движения и увеличить дистанцию между транспортными средствами. Тем временем в столичном регионе был продлен "оранжевый" уровень опасности. Теперь он действует до 21:00 вторника, 13 февраля.

По сообщению Росгидрометцентра, днем в понедельник, 12-го числа, температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до 2 градусов мороза. Восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Мокрый снег ожидается в Москве 12 февраля