Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ледяного дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве и области до 21:00 12 февраля из-за гололедицы, ледяного дождя и налипания снега. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Синоптики напомнили, что оранжевый уровень является предпоследним в списке уровней погодной опасности. Он говорит об опасной погоде, вероятности стихийных бедствий и нанесении ущерба.

Помимо этого, жителей столичного региона также предупредили о тумане до вечера 12 февраля.

При этом желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать до 21:00 13 февраля в Москве и до 21:00 14 февраля – в Подмосковье.

О непогоде предупреждали и в столичном управлении МЧС РФ. В ведомстве рассказали, что в связи с прохождением атмосферного фронта до 21:00 12 февраля в Москве ожидаются ледяной дождь, мокрый снег, туман и гололед.

На фоне опасной погоды пешеходов попросили соблюдать внимательность и аккуратность на улице, а водителям порекомендовали придерживаться скоростного режима и дистанции.

В комплексе горхозяйства Москвы предупредили о снеге и гололедице вечером 12 февраля