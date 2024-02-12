Ледяной дождь сохранится в Москве до конца 12 февраля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Неблагоприятные погодные условия и ледяной дождь сохранятся в Москве до конца текущего дня. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

На фоне непогоды городские службы проверяют состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. В настоящее время организована превентивная сплошная противогололедная обработка.

"В настоящее время в отдельных районах города фиксируются снег с дождем, ледяной дождь. Погодные условия способствуют образованию гололедицы", – говорится в сообщении.

В связи с этим пешеходов попросили соблюдать внимательность и аккуратность на улице, а водителям порекомендовали придерживаться скоростного режима и дистанции.

В свою очередь, на Московской железной дороге проводят мероприятия по исключению образования наледи на контактной сети. Специалисты отслеживают температуры и осадки, собирают сведения от локомотивных бригад о токосъеме, а также выводят технику на линии.

В свою очередь, в телеграм-канале магистрали уточнили, что в настоящее время на линии были выведены 20 локомотивов с вибропантографами, в состояние готовности привели 58 установок механической очистки гололеда.

Кроме того, ночью на линиях Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров специалисты обрабатывают контактную сеть антигололедным средством.

Ранее руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов сообщил, что вначале недели в Москве ожидается ледяной дождь, а в конце – 20-градусные морозы. По его словам, на столицу надвигается теплая воздушная масса, которая принесет вместе с собой 12 февраля снег и ледяной дождь.

В связи с непогодой столичный Дептранс посоветовал автомобилистам для поездок по городу выбирать общественный транспорт. По данным ГУ МЧС РФ по Москве, в связи с прохождением атмосферного фронта, до 21:00 12 февраля в Москве ожидаются ледяной дождь, мокрый снег, туман и гололед.

В частности, в столичном регионе продлили оранжевый уровень опасности из-за гололедицы до 21:00 вторника, 13 февраля. Помимо этого, желтый уровень опасности объявили в Москве из-за тумана с 09:00 12 февраля до 21:00 13 февраля, в Подмосковье – с 04:00 до 21:00 12 февраля.

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