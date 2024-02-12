Сильный гололед прогнозируется в Москве 12 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 12 февраля, в столице и области ожидаются облачная погода и небольшие осадки. На дорогах сильная гололедица, местами налипание мокрого снега, предупреждает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 0 до 2 градусов мороза, в Подмосковье – от 0 до 5 градусов мороза.

Восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы в Московском регионе продлен до 21:00 вторника, 13 февраля. На дорогах ожидается сильная гололедица и гололедно-изморозевое отложение, а в отдельных районах Московского региона пройдет ледяной дождь.

Департамент транспорта Москвы рекомендует жителям и гостям столицы из-за непогоды 12 февраля пересесть на общественный транспорт.



В комплексе горхозяйства предупредили москвичей о ледяном дожде и гололедице 12 февраля