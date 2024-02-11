Морозы до минус 25 градусов вернутся в Москву в пятницу – синоптик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К концу следующей рабочей недели в Москву вернутся морозы, температура может опуститься до 25 градусов ниже нуля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, 14 февраля в Москве будет солнечно и бесснежно. В ночь на среду воздух остынет до минус 11 – 16 градусов, а днем температура будет сохраняться в пределах минус 7 – 12 градусов.

До конца недели в городе будет сохраняться малооблачная и морозная погода без осадков. В четверг морозы окрепнут до минус 17 – 22 градусов, днем не выше минус 10 – 15.

"На пик стужа выйдет в ночь на пятницу, когда минимальная температура составит минус 20 – 25 градусов, после полудня всего минус 9 – 14 градусов", – подчеркнул синоптик.

По его словам, к выходным ветры развернутся на южные румбы, благодаря чему холод ослабеет и практически вернется в свое климатическое русло.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве предупредило москвичей о том, что в понедельник, 12 февраля, в столице ожидается налипание мокрого снега, гололед, в отдельных районах ледяной дождь и туман. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а водителям – сохранять внимательность на дороге.