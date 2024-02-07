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Новости

Новости

07 февраля, 22:15

Новости

Новые поликлиники на Ленской и Автозаводской приняли первых пациентов – Собянин

Новые поликлиники на Ленской и Автозаводской приняли первых пациентов – Собянин

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Сергей Собянин рассказал о катках и лыжных трассах в парках Москвы

Сергей Собянин рассказал о новых поликлиниках, открывшихся в Москве

Новости часа: на северо-востоке и юге Москвы открылись две новые поликлиники

Сергей Собянин рассказал о новых поликлиниках, открывшихся в Москве

В январе этого года в Москве открыли две поликлиники на Ленской и Автозаводской улицах. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Медицинские учреждения сделаны по единому стандарту. Там все продумано для удобства пациентов: от расположения кабинетов и регистратуры – до оснащенности компьютерами и оборудованием.

Подробнее о работе новых поликлиник – в эфире телеканала Москва 24.

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