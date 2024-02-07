Новые поликлиники на Ленской и Автозаводской приняли первых пациентов – Собянин

В январе этого года в Москве открыли две поликлиники на Ленской и Автозаводской улицах. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Медицинские учреждения сделаны по единому стандарту. Там все продумано для удобства пациентов: от расположения кабинетов и регистратуры – до оснащенности компьютерами и оборудованием.

Подробнее о работе новых поликлиник – в эфире телеканала Москва 24.