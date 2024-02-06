Москвичам рассказали, как отметить День зимних видов спорта в столице

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

День зимних видов спорта пройдет в России 7 февраля. В Москве заниматься физической культурой можно даже в самое холодное время года, для этого в столице открыто почти 1 400 катков с натуральным и искусственным покрытием и свыше 230 километров лыжных трасс, передает портал мэра и правительства города.

Для любителей более экстремальной активности в Москве открыты горнолыжные склоны. Они находятся в том числе в спортивных комплексах "Севастопольский проспект", "Ново-Переделкино", "Куркино" и "Северное Бутово", а также в обновленном кластере "Воробьевы горы".

Третий год в Москве работает лыжно-биатлонная трасса в олимпийским комплексе "Лужники". Дистанция в два километра с уникальным ландшафтом вмещает до 100 человек и подходит как начинающим, так и опытным спортсменам. Любой желающий может попробовать себя в биатлоне.

Кроме того, в Москве есть много секций, где профессиональные тренеры помогают спортсменам достигать результатов.

"Например, занятия по фигурному катанию и катанию на коньках проводятся для детей в возрасте от семи до 11 лет во Дворце спорта "Некрасовка" (две группы), для детей в возрасте от семи до 14 лет – на дворовых территориях в Северо-Восточном административном округе (10 групп), а для детей в возрасте от семи до 17 лет и взрослых – в ледовом центре "Платинум" (четыре группы)", – говорится в сообщении.

Для любителей лыжных гонок также открыты специальные секции: в природно-историческом парке "Измайлово" (для взрослых, три группы), в фаунистическом заказнике "Долгие пруды" и на стадионе "Свиблово" (для детей в возрасте от восьми до 12 лет и взрослых, четыре группы), в природно-историческом парке "Тушинский" (для детей в возрасте от девяти до 11 лет и взрослых, две группы), в музее-заповеднике "Царицыно" (для детей в возрасте от семи до 16 лет, четыре группы) и других.

Любителям активного образа жизни стоит обратить внимание и на бесплатный круглогодичный проект "Мой спортивный район". Его создали департамент спорта и центры госуслуг "Мои документы". В январе проекту исполнилось два года, за этот период тренировки посетили свыше 100 тысяч жителей Москвы.

Ранее в российской столице состоялся зимний фестиваль школьного спорта, к нему присоединились более трех тысяч человек. Каждый гость мероприятия получал на входе карту с активностями и отправлялся на спортивный квест вне зависимости от возраста. Желающие поиграли в боулинг, гигантскую дженгу, керлинг, собрали новогодние пазлы, осваивали командой лыжи, катались на горке для тюбинга.

Лыжные соревнования организовали в районе комплекса "Лазурный"