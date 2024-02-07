Собянин рассказал, какими зимними видами спорта можно заняться в парках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ежегодно 7 февраля в России отмечается День зимних видов спорта. Однако в Москве он длится весь сезон, сообщил Сергей Собянин.

"Как только устанавливается стойкая минусовая температура, в парках и на природных территориях открываются лыжные трассы, катки, горки", – цитируют Собянина на портале мэра и правительства Москвы.

Желающие покататься на коньках в столице могут сделать это в Парке Горького, саду "Эрмитаж", парке "Сокольники", саду имени Баумана, Гончаровском парке, усадьбе Воронцово и на других площадках. Вход на часть катков осуществляется по билетам, остальные же можно посетить бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на их сайтах.

Более того, в Москве активно развивается лыжный спорт. В частности, 18 февраля в Измайловском парке организуют соревнования по лыжным гонкам "Многодетная миля". Подробную информацию о них разместят на сайте за несколько дней до мероприятия.

В музее-заповеднике "Царицыно" для спортсменов открыта лыжная трасса протяженностью 12 километров. В усадьбе Воронцово на лыжной трассе по воскресеньям проводят бесплатные занятия.

Три лыжные трассы есть в сквере по Олонецкому проезду, а в парке у Джамгаровского пруда функционирует лыжная тропа для здоровья.

В Измайловском парке, а также в парках "Кузьминки", "Царицыно" и в Олимпийской деревне для взрослых проводят бесплатные занятия тренеры Мосгорспорта. Тренировки организуют в рамках проекта "Мой спортивный район". Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

Между тем 10 февраля каток "Мечтатели" в "Лужниках" отметит китайский Новый год. Посетители смогут принять участие в тематических мастер-классах, викторинах и конкурсах. Тем, кто захочет посетить мероприятие, рекомендовали надеть красные вещи.



Москвичам рассказали, как провести День зимних видов спорта