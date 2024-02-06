Каток "Мечтатели" отметит китайский Новый год специальной программой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

10 февраля каток "Мечтатели" в "Лужниках" отметит китайский Новый год: гостей ждут фонарики, драконы, звуки гонга и барабанов, печенье с предсказаниями и прочий традиционный антураж.

В этот день посетители смогут принять участие в разных активностях, мастер-классе по росписи фонариков, ответить на вопросы викторины, прокатиться "змейкой" вместе с огнедышащим Драконом и поучаствовать в фотоконкурсе на самый эффектный китайский новогодний костюм. Прийти на праздник желательно в чем-то красном.

Ранее стало известно, что с 9 по 18 февраля Москва впервые широко отметит китайский Новый год – он пройдет на украшенных в китайском традиционном стиле улицах и фестивальных площадках. Главными местами празднования станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат, где организуют различные танцевальные шоу, ярмарку китайской еды, мастер-классы по каллиграфии и игре в го, а также многое другое.