Китайский Новый год отметят в столичной усадьбе Деда Мороза

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Празднование китайского Нового года состоится в Московской усадьбе Деда Мороза 10 февраля, сообщила пресс-служба усадьбы.

"Усадьба Деда Мороза наполнится яркими красками Китая: гирляндами из красных фонариков, драконами и золотыми монетами", – рассказали в пресс-службе резиденции.

Гости мероприятия получат возможность бесплатно принять участие в мастер-классах по каллиграфии и живописи Китая, курсах-интенсивах для взрослых и детей, а также смогут увидеть настоящую китайскую чайную церемонию. Для маленьких гостей подготовят аквагрим с рисунками в виде иероглифа или дракона, символа года. События пройдут с 14:30 до 18:30, но на некоторые нужна будет предварительная регистрация.

С 14:00 до 19:00 на главной сцене усадьбы выступят лучшие китайские и российские танцевальные и вокальные коллективы. Это детский ансамбль "Хуасин", коллектив "Золотой дракон" и участница 10-го сезона шоу "Голос. Дети" Сюй Мохань, а также мастера китайского искусства у-шу.

В гостях у столичного Деда Мороза побывает и его коллега Шань Дань Лаожен. А в 18:00 начнется большой концерт, который завершится шоу барабанщиков и световым шоу. Пресс-служба усадьбы уточнила, что все гости смогут попробовать настоящий чай из Китая прямо из русского самовара.

А те, кто купит билеты на платную программу в теремах столичной усадьбы Деда Мороза, смогут с 14:00 до 15:00 получить индивидуальное пожелание от потомка Конфуция и председателя Ассоциации русского-китайского сотрудничества в сфере искусств "Каллиграфия и живопись" Кун Линминя.

Москва впервые широко отметит китайский Новый год с 9 по 18 февраля. Мероприятия организует правительство столицы при поддержке посольства КНР в России и российского МИД.

Фестиваль пройдет на украшенных в китайском традиционном стиле улицах и фестивальных площадках. Главными местами празднования станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат. Также впервые празднования пройдут на Останкинской телебашне.

Китайский Новый год впервые отпразднуют в Москве