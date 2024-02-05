Световое шоу в честь китайского Нового года пройдет на "Солнце Москвы"

Фото: телеграм-канал "Солнце Москвы"

Световое шоу в честь празднования китайского Нового года пройдет на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ 10 февраля. Об этом пресс-служба площадки заявила в беседе с ТАСС.

Подчеркивается, что аттракцион станет одной из главных площадок праздника с 10 по 24 февраля. Начало фестиваля ознаменуется представлением с шествием 18-метрового дракона, которого пронесут спортсмены КНР в национальных костюмах. Мероприятие пройдет на центральной площади "Солнце Москвы" с 13 до 17 часов.

Также в программе запланированы шоу барабанщиков, музыкальное выступление китайского этно-диджея и флешмоб красных фонариков. Гости мероприятия смогут увидеть китайского льва и выступления ходулистов.

"Изюминкой вечера станет праздничное световое шоу в золотисто-красных цветах на колесе обозрения", – сказали в пресс-службе.

В течение праздника посетители смогут посетить мастер-классы по каллиграфии и живописи, увидеть тематическую фотовыставку, принять участие в конкурсах и выиграть традиционные мешочки с предсказаниями. Все активности будут бесплатными для посетителей площадки, подчеркнули в пресс-службе аттракциона.

С 10-го по 24-е число гости смогут увидеть еще одного золотого дракона, который водрузят над центральным входом "Солнца Москвы". А на самом колесе обозрения появится "счастливая" кабина, оформленная в традиционном китайском стиле, заключили в пресс-службе.



Москва впервые широко отметит китайский Новый год с 9 по 18 февраля. Фестиваль организует правительство столицы при поддержке посольства КНР в России и российского МИД.

Основными точками мероприятий станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат. Также мероприятия впервые пройдут на медиафасаде Останкинской башни и на экране куполе парка "Зарядье".

Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет в столице с 9 по 18 февраля