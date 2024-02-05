Мэр Москвы сообщил о запуске пилотного проекта "Умная аптека"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На базе городской клинической больницы (ГКБ) имени Ворохобова впервые заработала уникальная "аптека-робот". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Высокотехнологичная система автоматизирует все процессы – получение, учет и хранение лекарств", – рассказал мэр.

Робот умеет проверять сроки годности препаратов и их соответствие товарным накладным. Он также способен самостоятельно формировать необходимые заказы для отделений больницы, что упрощает работу медиков.

Проект "Умная аптека" запустили в пилотном режиме. По результатам его эффективности будет решаться вопрос о внедрении технологии в других стационарах города.

До этого стало известно, что в Москве за пять лет в 2,5 раза выросло производство лекарств. Всего в городе функционируют 95 фармацевтических предприятий, они обеспечивают работой более 15 тысяч человек.

