На фармпредприятиях Москвы создадут 1,5 тысячи рабочих мест в рамках МаИП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 1,5 тысячи рабочих мест на фармацевтических предприятиях Москвы появится благодаря масштабным инвестиционным проектам (МаИП), реализуемым с 2016 года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Там будут выпускать лекарства, медизделия, косметические средства для медучреждений и ветеринарные препараты. Для этого инвесторам уже предоставили или передадут в аренду участки общей площадью более 16,7 гектара", – рассказал заммэра.

По словам Ефимова, отраслевой технопарк с распределительным центром появится на северо-востоке столицы. Инвестор выстроит логистику и обеспечит поставку лекарств в аптеки и больницы города, организовав тысячу рабочих мест. На эти цели ему был выделен участок площадью более 15,5 гектара.

"На северо-востоке столицы на земельном участке площадью 0,66 гектара инвестор возведет производство средств личной гигиены и индивидуальной защиты", – указал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Руководитель департамента рассказал, что в городе будут выпускать косметические средства для ухода за кожей. Всего планируется обеспечить рабочими местами свыше 50 человек, отметил Овчинский.

Кроме того, более 260 человек получат возможность работать на заводе полного цикла по выпуску лекарств. Промышленный комплекс площадью около 4 тысяч квадратных метров разместят в ЮВАО.

"Для реализации этого масштабного инвестпроекта город без торгов выделил в аренду участок площадью 0,21 гектара на Новохохловской улице. Сейчас на объекте ведутся строительно-монтажные работы", – рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее Ефимов уточнял, что инвестор построит многофункциональный центр с медицинским кластером на северо-западе столицы. По его словам, для этого город без торгов выделил ему землю площадью 0,6 гектара на улице Демьяна Бедного в Хорошёво-Мнёвниках.

В результате появится МФЦ с медицинским кластером общей площадью почти 30,5 тысячи квадратных метров, в котором создадут условия для оказания высококвалифицированной помощи взрослым и детям.

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