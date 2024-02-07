В 2024 году планируем благоустроить 19 общественных пространств – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2024 году столичные власти продолжат благоустраивать городские улицы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Планируем привести в порядок 19 общественных пространств, среди них – территории у выставочного зала информационного агентства ТАСС и Всероссийского музея декоративного искусства", – информировал мэр.

На улице Сергия Радонежского и на проспекте Академика Сахарова начнут прокладывать две трамвайные линии.

Всего же с 2011 года в Москве привели в порядок 825 улиц и общественных пространств. Общая площадь благоустройства составила 2,57 гектара.

В частности, в 2023 году в столице новый облик получила территория Южного речного вокзала, участки Цветного бульвара, а также улицы, прилегающие к МГТУ имени Баумана.

Ранее стало известно, что в столице благоустроят территорию Симоновской набережной. Там, помимо прочего, появятся шезлонги и велодорожка. Более того, для горожан обустроят велопарковку.



Симоновскую набережную благоустроят в столице