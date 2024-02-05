Велодорожка и шезлонги появятся на Симоновской набережной в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Велодорожка и шезлонги появятся на Симоновской набережной в рамках мероприятий по благоустройству, рассказали в пресс-службе Москомэкспертизы со ссылкой на председателя Ивана Щербакова.

По словам эксперта, комиссия уже утвердила проектную документация на проведение благоустройства. Площадь участка Симоновской набережной на юге Москвы, где проведут благоустройство, составит около 14 тысяч "квадратов".

"Запланированы строительство и реконструкция подпорной стены, устройство наружного и архитектурного освещения, сети дождевой канализации", – поделился Щербаков.

В пресс-службе добавили, что специалисты выложат тротуар и устроят велодорожки вдоль набережной для обеспечения связи существующей дорожно-тропиночной сети с территорией проектируемой застройки. Вместе с тем там появятся скамейки и велопарковка.

Ранее стало известно, что в прошлом году специалисты мобильной светотехнической лаборатории ГУП "Моссвет" осуществили 1 398 замеров освещенности в Москве.

Улицы и дороги разделяют на три категории, где у первой средняя яркость и освещенность дорожного покрытия наибольшая, а у последней – наименьшая. Например, к первой относят крупные дороги и магистрали, среди которых МКАД, ТТК, Садовое кольцо и улицы в центре города.

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