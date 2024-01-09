Фасады домов на Нагатинской набережной украсили архитектурной подсветкой

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На Нагатинской набережной 21 здание украсили архитектурно-художественной подсветкой. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Подсветку разместили на зданиях на Нагатинской набережной от дома № 10 до улицы Судостроительной. Процесс установки занял около двух месяцев.

"Для устройства подсветки использовалось контурное освещение, с помощью которого можно красиво подчеркнуть геометрию строений. В общей сложности установили более 9 тысяч энергоэффективных светодиодных светильников", – цитируют Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

При размещении подсветки задействовали 50 промышленных альпинистов. Перед началом работ в горизонтальной плоскости и вдоль окон домов в вертикальной плоскости закрепили более 7,9 тысячи специальных конструкций.

Ранее архитектурную подсветку разместили на храмовом комплексе в Басманном районе Москвы. Всего на зданиях установили более 350 осветительных приборов. Для них создали подсветку, акцентирующую внимание на деталях и элементах сооружений.



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