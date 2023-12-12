Храмовый комплекс в центре Москвы украсила архитектурная подсветка

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В Басманном районе столицы сделали архитектурно-художественную подсветку храмового комплекса. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Разработали специальную концепцию организации освещения храмового комплекса, который включает церкви Архангела Гавриила и Феодора Стратилата, дом причта", – рассказал заммэра Петр Бирюков.

Он отметил, что главной задачей было подчеркнуть архитектуру зданий, которые являются объектами культурного наследия. Для них создали подсветку, акцентирующую внимание на деталях и элементах сооружений.

Всего на зданиях установили более 350 осветительных приборов. Например, церковь Архангела Гавриила теперь освещают 178 прожекторов, которые делят ее на три уровня.

Церковь Великомученика Феодора Стратилата подсвечивают 113 приборов. Они выделяют карниз, входную группу и арочные окна.

А для освещения дома причта установили 65 прожекторов, которые равномерно распределяют свет на все сооружение.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что примерно 19 тысяч опор освещения во дворах столичных домов и около соцобъектов установили в этом году. В новых опорах использовали светодиодные светильники с теплым белым светом. Они долговечнее аналогов, а также экономят электроэнергию.

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