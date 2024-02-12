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Новости

12 февраля, 23:55

Город

"Мой район. Новости": флагманский центр экстренной помощи откроют в Царицыне

"Мой район. Новости": флагманский центр экстренной помощи откроют в Царицыне

Новости часа: 20 больниц Москвы перейдут на работу по новому стандарту экстренной помощи

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В этом году в столице откроют новые флагманские центры экстренной помощи. Один появится при больнице имени Буянова в Царицыне, другой – при больнице Пирогова в районе Якиманка.

И еще 20 крупнейших многопрофильных клиник столицы перейдут на работу по новому стандарту. Оценить его уже смогли пациенты больницы имени Вересаева. Там работает флагманский центр, где процессы идут строго по алгоритмам.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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