"Мой район. Новости": флагманский центр экстренной помощи откроют в Царицыне

В этом году в столице откроют новые флагманские центры экстренной помощи. Один появится при больнице имени Буянова в Царицыне, другой – при больнице Пирогова в районе Якиманка.

И еще 20 крупнейших многопрофильных клиник столицы перейдут на работу по новому стандарту. Оценить его уже смогли пациенты больницы имени Вересаева. Там работает флагманский центр, где процессы идут строго по алгоритмам.

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