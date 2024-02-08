08 февраля, 13:45Новости
Собянин сообщил, что город поддержал грантами 142 исследования столичных медиков
Москва за два года поддержала грантами 142 исследования медиков. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, больше 20 проектов прошли этап пилотирования и доказали свою эффективность в клинической практике.
Например, в Спинальном нейрохирургическом центре больницы имени Ворохобова разработали первую в стране методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях. С ее помощью провели больше 850 успешных операций.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.