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Новости

08 февраля, 13:45

Новости

Собянин сообщил, что город поддержал грантами 142 исследования столичных медиков

Собянин сообщил, что город поддержал грантами 142 исследования столичных медиков

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Москва за два года поддержала грантами 142 исследования медиков. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, больше 20 проектов прошли этап пилотирования и доказали свою эффективность в клинической практике.

Например, в Спинальном нейрохирургическом центре больницы имени Ворохобова разработали первую в стране методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях. С ее помощью провели больше 850 успешных операций.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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