Амфитеатр и каскадный водопад появятся на территории ЖК в Раменках

Фото: пресс-служба градостроительной политики и строительства Москвы

Площадь с амфитеатром и каскадный водопад появятся на территории жилого комплекса в столичных Раменках. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Во дворе жилого комплекса в 3-м Сетуньском проезде планируется обустроить площадь с амфитеатром и каскадным водопадом, за которым будет создана зона для пикников. Для детей проектом предусмотрена двухуровневая площадка, игровые башни с сетками и гамаками для активных игр, а также скалодром", – указал заммэра.

Бочкарев уточнил, что для спортивного отдыха установят тренажеры и турники, столы для настольного тенниса и кольца для стритбола. Кроме этого, оборудуют зону для йоги.

Отмечается, что по территории ЖК проложат прогулочный маршрут вдоль искусственного ручья, а в озеленении хотят использовать полевые цветы, злаковые, многолетние растения, а также древовидные кустарники.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, примерно посередине два жилых сектора соединят мостом, несущим не только эстетическую, но и общественную функцию. Также во дворе планируется сделать инфраструктуру для местных жителей.

Он рассказал, что из-за угла разворота секций панорамные окна квартир выходят на несколько сторон. Сам облик ЖК выделяется объемами, а пластичный фасад своими пропорциями стирает привычные представления о внешности зданий, рассказал Кузнецов.

ЖК HideOUT планируется построить на участке площадью 1,7 гектара в Раменках по адресу 3-й Сетуньский проезд, владение 10. Застройщиком выступит компания Dominanta.

Ранее сообщалось, что в этом же районе началось строительство детсада на 150 детей. Со слов главы Депстроя Москвы Рафика Загрутдинова, сейчас там идут подготовительные работы.

Здание появится на пересечении Минской улицы с путями Московской железной дороги. Внутри оборудуют физкультурный и музыкальный залы, кабинет для занятий, медпункт и пищеблок.

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