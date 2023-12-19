Шестиэтажный бытовой комплекс построят в Раменках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвестор получил от города земельный участок для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Он возведет бытовой комплекс в Раменках, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"На пересечении 1-го Сетуньского проезда и Третьего транспортного кольца инвестор построит шестиэтажный бытовой комплекс площадью 6,15 тысячи квадратных метров", – отметил он.

Для строительства город выделил в аренду участок площадью 0,46 гектара. Договор аренды заключили с инвестором на пять лет, в течение которых он должен завершить строительство.

В подвальном помещении здания планируется сделать автостоянку, детейлинг и магазин.

"На остальных этажах будут кладовые и небольшие помещения для хранения вещей площадью от 1,5 до 10 квадратных метров", – подчеркнул руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее проекты комплексного развития территорий утвердили в столичных районах Хорошёвском, Щукино и Коньково. Сергей Собянин отметил, что в трех районах возведут около 169 тысяч "квадратов" недвижимости, в том числе новостройки по реновации, школу и детский сад, а также офисы и другие объекты общественно-деловой застройки.

До этого Сергей Собянин утвердил проект планировки части промзоны Алабушево, являющейся крупнейшей площадкой особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Будет реорганизована территория в Зеленограде между путями МЦД-3 и проспектом Генерала Алексеева.

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