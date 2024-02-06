Строительство детского сада на 150 мест началось в Раменках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном районе Раменки начали строительство детского сада на 150 мест. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Раменки начали строить здание детского сада, оно рассчитано на 150 детей. В настоящее время ведутся работы подготовительного периода", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Дошкольное учреждение расположится на пересечении Минской улицы с путями Московской железной дороги. Около будущего детского сада построен жилой комплекс.

Для детей в здании оборудуют физкультурный и музыкальный залы, кабинет для занятий, медицинский пункт, а также пищеблок.

Сергей Собянин ранее сообщил, что с 2011 года в Москве построили более 400 детских садов. Порядка 33 из них открыли в 2023 году. Все новые дошкольные учреждения оснастили современным оборудованием.



"Мой район. Новости": более 30 детских садов открыли в столице в 2023 году