Собянин: более 400 детских садов построили в Москве с 2011 года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что в Москве с 2011 года было построено более 400 детских садов. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

"Только в прошлом году мы открыли 33 новых садика", – сообщил мэр.

Он уточнил, что четыре из них были открыты совсем недавно – в районах Покровское-Стрешнево, Чертаново Южное, Молжаниновский и в поселении Сосенском.

По словам мэра, во всех детских садах – современный дизайн, уютные групповые комнаты, удобная мебель, пространства для игр, занятий музыкой и спортом. Кроме того, особое внимание уделяется проектировке площадок на улице. Они сделаны так, чтобы воспитатели могли видеть каждого ребенка. Во всех детских садах есть игровые и спортивные зоны на открытом воздухе, подчеркнул Собянин.

Ранее стало известно, что почти за шесть лет город передал школам, детским садам и образовательным комплексам свыше 130 новых зданий. Больше всего переданных объектов располагается в ТиНАО – 54 корпуса. Вторым по популярности стал юго-восток города с 17 объектами.



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