Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты построят в ЮЗАО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В программу реновации на Юго-Западе Москвы включено 520 домов, в которых проживают 117,2 тысячи человек. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил Собянин, на сегодняшний день введены в эксплуатацию 39 новостроек. В строительстве находятся 12 домов, а в проектировании – еще 27.

По словам мэра, вместе с жильем создается социальная инфраструктура. Так, в Южном Бутове был построен детский сад на улице Поляны, а также запланировано строительство двух школ и нового общественно-физкультурного комплекса.

Помимо этого, продолжается строительство спорткомплекса "Максимум" на Остафьевской улице и физкультурно-оздоровительного комплекса на Южнобутовской улице.



Одновременно с этим в Обручевском районе запланировано строительство образовательного комплекса в составе школы на 1000 мест и детского сада на 275 детей на улице Обручева, а также физкультурно-оздоровительного комплекса и офисного здания. Ещ один спорткомплекс будет построен в Коньково.

Ранее стало известно, что в 2023 году столичные власти приняли решение о реализации 22 проектов комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых построят более 1,8 миллиона "квадратов" жилья по программе реновации.