Свыше 1,8 млн кв м недвижимости построят по программе реновации в рамках проектов КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2023 году столичные власти приняли решение о реализации 22 проектов комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых построят более 1,8 миллиона "квадратов" жилья по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках 22 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 295,5 гектара наряду с промышленными, общественно-деловыми и социальными объектами планируется строительство жилья для целей программы реновации общей площадью свыше 1,8 миллиона квадратных метров", – сообщил заммэра.

Сейчас проекты находятся на разных стадиях реализации. В качестве общественно-деловых и социальных объектов появятся школы, детские сады, офисные центры, спортивные, производственные и другие, уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-хозяйственных отношений Владимир Ефимов.

Между тем руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что дома по программе реновации появятся в 22 районах. Их строительство позволит обеспечить жильем около 40 тысяч человек.

Ранее новостройка по программе реновации появилась в районе Бирюлево Восточное по адресу Касимовская улица, дом 39, корпус 2. В здании разместили 232 квартиры с улучшенной отделкой. Однокомнатных – 75, двухкомнатных – 127, трехкомнатных – 30. Кроме того, 6 квартир оборудовали для маломобильных жильцов. Также специалисты благоустроили прилегающую территорию к новостройке. Во дворе создали детскую игровую и спортивную площадки, зону для отдыха.

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