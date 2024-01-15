Собянин объявил о начале приема заявок на гранты в области культуры и искусства

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве стартовал прием заявок на гранты мэра столицы в сфере культуры и искусства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Приглашаем учеников московских школ и колледжей искусств. В конкурсе 33 номинации, охватывающие разные сферы творчества", – информировал мэр.

В рамках первого этапа, который пройдет с 25 февраля по 10 марта, члены жюри ознакомятся с видеозаписями заявителей. Второй этап, запланированный на период с 20 марта по 10 апреля, будет посвящен очным прослушиваниям потенциальных участников.

Заключительным этапом конкурса станут открытые выступления артистов и выставки на городских площадках. Они пройдут в столице с 20 апреля по 25 мая.

Грантовый фонд конкурса составляет 3,74 миллиона рублей. Ежегодной его лауреатами становятся 99 участников, один из которых получат Гран-при.

Однако, по словам Собянина, главной для ребят в таком конкурсе является возможность продемонстрировать собственные таланты профессиональному жюри.

Ранее 110 московских школьников и студентов колледжей стали победителями всероссийских конкурсов "Движения первых". Весь прошедший год учащиеся участвовали и показывали лучшие результаты в соревнованиях различной направленности. Также в "Движении первых" победили семь педагогов из Москвы.

