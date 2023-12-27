В столице наградили победителей смотра на лучшую организацию работы в области охраны труда

Фото: Стоян Васев

В столице наградили победителей Московского городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда, сообщает пресс-служба Московского нефтеперерабатывающего завода.

В этом году в 7 номинациях принимала участие 181 организация. Целью конкурса является снижение производственного травматизма, улучшение условий труда, профилактика по предупреждению получения травм на рабочем месте и профессиональной заболеваемости в столичных компаниях.

Номинантов оценивали по ряду критериев, в том числе отсутствию несчастных случаев на производстве, отсутствию производственных заболеваний, проведению специальной оценки условий труда. Конкурс проводится при поддержке департамента инвестиционной и промышленной политики и департамента труда и социальной защиты Москвы.

По итогам конкурса Московский НПЗ вошел в тройку лидеров. Как отметили в пресс-службе предприятия, завод поддерживает высокие стандарты условий труда, создает технологичные рабочие места, а безопасность производства обеспечивают автоматизированные системы.

"Мы активно развиваем цифровые инструменты и решения, направленные на создание безопасной и комфортной рабочей среды. Высокая оценка жюри конкурса подтверждает системный подход МНПЗ к вопросам охраны труда", – подчеркнул заместитель генерального директора Московского НПЗ по производственной безопасности Артем Галяутдинов.

В систему охраны здоровья МНПЗ входит медицинский центр на территории предприятия, где доступны бесплатные профилактические осмотры у максимально широкого круга специалистов. Кроме того, функционирует спортивный комплекс с современным тренажерным залом, а также открыты секции по различным видам спорта.

Ранее отраслевой этап городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" по профессии "специалист по охране труда в строительстве" прошел на строительной площадке Московского фонда реновации жилой застройки.

Участники проверили свои знания по теории в форме компьютерного тестирования, которое содержало вопросы в рамках требований к пониманию объемов квалификационных характеристик. На практической части специалисты находились на строительном объекте.