Бизнесмены Москвы зарегистрировались на 30 международных маркетплейсах

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Порядка тысячи бизнесменов Москвы с 2018 года с помощью поддержки властей зарегистрировались на 30 международных маркетплейсах. Их продукцию можно приобрести в онлайн-магазинах Китая, Индии, Бразилии, Турции, Южно-Африканской Республики и других государств, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Московский экспортный центр в этом вопросе занимается оформлением карточек товаров, их продвижением, доставкой пробной партии и другими затратами.

"Больше трети экспортеров – 385 предприятий – выбрали для продвижения маркетплейсы Азии. Это направление показывает наилучший результат по статистике продаж. Еще около 600 компаний при поддержке Москвы вышли на рынки Латинской Америки, Африки и других регионов мира", – сказала Сергунина.

В статье уточнили, что на международной онлайн-площадке Lazada представлено порядка 30 столичных брендов. Чаще всего через этот сервис покупают товары пользователи из Вьетнама, Филиппин, Индонезии, Малайзии и Таиланда.

Платформу Китая WeChat в рамках программы поддержки экспорта освоили уже 15 столичных бизнесменов. В общей сложности на площадке свою продукцию представят 65 московских брендов. Популярностью здесь пользуются лимонады, шоколад и консервированные продукты. В программе участвуют в том числе китайские интернет-магазины, например Epinduo, Taobao и Tmall и другие.

Ранее стало известно, что более 600 столичных компаний при поддержке Москвы стали участниками экспортных акселераторов с 2019 года, среди которых разработчики ПО, производители оборудования, электроники, косметики и другой продукции. Во время обучения эксперты помогли участникам сформировать стратегию выхода на конкретный иностранный рынок, уточнила Сергунина.

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