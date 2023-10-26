Карту заказов крупных компаний создали на платформе "Академии инноваторов"

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Участники столичного проекта "Академия инноваторов" получили доступ к карте запросов крупных компаний на разработку технологических решений. Пользователи могут сами выбрать заказы, откликнуться и подготовить свои предложения, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Инноваторам уже доступно больше 30 заявок промышленных компаний, банков, девелоперов, крупных ретейлеров, агропромышленного холдинга и оператора сотовой связи. Предприятия заинтересованы в современных технологичных решениях, в том числе с применением искусственного интеллекта", – отметила она.

Заказчикам предоставили возможность протестировать решения, после чего приобрести их. Крупному ретейлеру необходимы технологии для удаленного мониторинга за магазином. Другая группа компаний хочет приобрести программы для управления сотрудниками и систему поддержки принятия решений на основе искусственного интеллекта.

Агропромышленный холдинг может получить программное обеспечение для управления отдельными системами теплиц или поддержания микроклимата. Ожидается, что такое решение сможет контролировать температуру, влажность воздуха и уровень углекислого раза.

Заявки могут подать зарегистрированные пользователи. Резиденты в первом потоке акселерации могут доработать свой продукт.

Ранее столичные власти решили предоставить городскому производителю оптики субсидии на возмещение части затрат по лизингу на приобретение оборудования. Предприятие работает на столичном рынке больше 20 лет и занимает лидирующие позиции в отрасли.

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