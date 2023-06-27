Левкин: лучшие специалисты по охране труда определены на конкурсе "Московские мастера"

Фото: департамент градостроительной политики Москвы

Отраслевой этап городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" по профессии "Специалист по охране труда в строительстве" прошел на строительной площадке Московского фонда реновации жилой застройки, рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Мероприятие состоялось по адресу улица Кедрова, владение 16. Конкурсантам предстояло пройти проверку теоретических знаний по охране труда, а также выполнить практические задания.

На открытии состязаний замруководителя департамента градостроительной политики Москвы, председатель отраслевого организационного комитета конкурса Дмитрий Добрянский заявил, что соблюдение норм охраны труда на объектах является важным правилом. Он пожелал участникам успехов в прохождении этапов соревнований.

"Целью конкурса является определение высококвалифицированных специалистов из числа работников служб по охране труда и производственной безопасности в строительстве, а также пропаганда улучшения условий и безопасности труда", – поделился Левкин.

Участники проверили свои знания по теории в форме компьютерного тестирования, которое содержало вопросы в рамках требований к пониманию объемов квалификационных характеристик. На практической части специалисты находились на строительном объекте. Там был заблаговременно создан маршрут. В перерывах между заданиями для участников были организованы специализированные выставка и мастер-классы.

До финального этапа дошли 26 специалистов по охране труда из 26 организаций отрасли. Все участники продемонстрировали высокий стандарт подготовки, что вызвало трудности у членов жюри, отметил Левкин.

Первое место в конкурсе завоевала главный специалист отдела производственной безопасности ООО "Мегаполис СТ" Алия Серикбаева , а второе – руководитель службы производственного контроля ООО "МИП-Строй № 1" Михаил Васильев. Тройку замкнул замначальника отдела охраны труда и экологической безопасности АО "Московский Метрострой" Дмитрий Распопов.

Чемпионов наградил начальник Управления государственной службы и кадров департамента Валерий Поцяпун. Он вручил им медали и дипломы отраслевого организационного комитета конкурса. Абсолютно все участники состязания также получили почетные грамоты и подарки.

Ранее Левкин рассказал, что в районе Замоскворечье появится гостиничный комплекс на 73 номера. Объект будет находиться по адресу Большая Татарская улица, владение 21. По его словам, работы планируют завершить в 2024 году.

Собянин: в Москве с 2016 года выделили землю под реализацию 573 масштабных инвестпроектов