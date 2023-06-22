Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Гостиницу открыли на автовокзале Центральный в Москве, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Отмечается, что гостиница находится на шестом этаже, стойка регистрации работает круглосуточно.

"23 номера, с возможностью размещения от 3 до 10 спальных мест, цена за ночь – от 700 до 2 400 рублей, действует посуточная оплата", – говорится в уведомлении.

Гостиница также оборудована отдельными душевыми комнатами и кухней.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил инвесторов развивать гостиничный бизнес в столице. Собянин подчеркнул, что одним из перспективных направлений является деловой туризм, так как благодаря ему растет число поездок и он стимулирует деятельность представителей бизнеса в столице.

Он напомнил, что в 2022 году в Москве стартовала программа льготной аренды недвижимости для создания отелей "1 рубль за квадратный метр в год".

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