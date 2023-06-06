Собянин пригласил инвесторов развивать гостиничный бизнес в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Гостиничный бизнес занимает одну из ведущих ролей в экономике туризма, этот сектор продолжает развиваться в столице благодаря системной поддержке. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

"В приоритете – привлечение инвесторов, которые готовы вкладываться в развитие гостиничной инфраструктуры", – отметил он.

Собянин подчеркнул, что одним из перспективных направлений является деловой туризм, так как благодаря ему растет число поездок и он стимулирует деятельность представителей бизнеса в столице.

"С июня по октябрь проведем 12 мероприятий, чтобы показать пространства для деловых событий. Музеи, парки, культурные центры, художественные галереи и другие площадки Москвы станут доступней для бизнес-сообщества", – написал градоначальник.

В список мест, которые станут доступны для мероприятий, в том числе войдут Культурный центр "ЗИЛ", музей-заповедник "Царицыно", центр современного пятиборья "Северный", Московский планетарий и другие площадки.

Собянин отметил, что приглашения для участия будут публиковаться в отраслевом сообществе "Московский туристический хаб".



Он напомнил, что в 2022 году в Москве стартовала программа льготной аренды недвижимости для создания отелей "1 рубль за квадратный метр в год".

Инвесторам предлагается брать здания, реставрировать их и создавать гостиницу, но для этого необходимо принять участие в специальном аукционе.

По словам Собянина, первый подобный договор был заключен в феврале, в здании XIX века в Серебряническом переулке будет открыт отель площадью около 368 квадратных метров.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина сообщала, что более 1,3 тысячи представителей туристической отрасли из Москвы и Подмосковья подали заявки на участие во втором потоке образовательного проекта "Школа гостеприимства".

В проекте примут участие сотрудники гостиниц, турагентств, культурных площадок, а также гидов-экскурсоводов из Москвы и Московской области.



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